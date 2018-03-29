Мошенник представился сотрудником банка и украл деньги у барнаульца

В Барнауле ищут злоумышленника, который представился сотрудником банка и обманул местного жителя, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, потерпевшему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка. Злоумышленник спросил, есть ли замечания по обслуживанию. Потерпевший ответил, что ему перестали приходить смс-оповещания об операциях. Сотрудник банка обещал,что подключит услуги и попросил продиктовать коды, которые придут на телефон.
Потерпевший поверил звонившему и назвал цифры. Вскоре он заметил, что у него исчезли около 8 тысяч рублей.
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