Мошенник представился сотрудником банка и украл деньги у барнаульца

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В Барнауле ищут злоумышленника, который представился сотрудником банка и обманул местного жителя, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мобильный телефон, мужчина.
Мобильный телефон, мужчина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По предварительной информации, потерпевшему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка. Злоумышленник спросил, есть ли замечания по обслуживанию. Потерпевший ответил, что ему перестали приходить смс-оповещания об операциях. Сотрудник банка обещал,что подключит услуги и попросил продиктовать коды, которые придут на телефон.

Потерпевший поверил звонившему и назвал цифры. Вскоре он заметил, что у него исчезли около 8 тысяч рублей.

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