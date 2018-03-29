Мошенник представился сотрудником банка и украл деньги у барнаульца

По предварительной информации, потерпевшему позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка. Злоумышленник спросил, есть ли замечания по обслуживанию. Потерпевший ответил, что ему перестали приходить смс-оповещания об операциях. Сотрудник банка обещал,что подключит услуги и попросил продиктовать коды, которые придут на телефон.

Потерпевший поверил звонившему и назвал цифры. Вскоре он заметил, что у него исчезли около 8 тысяч рублей.