Мошенники сняли с карточки вдовы Сергея Бодрова 600 тысяч рублей

Она ответила на телефонный звонок с неизвестного номера, в результате лишилась личных накоплений на банковских счетах, пишет "МК". Как рассказала потерпевшая, она была погружена в свои проблемы, ее психологическим состоянием и воспользовались аферисты.

Мужчина на другом конце провода представился сотрудником банка, он назвал паспортные данные Светланы, номера сберегательного счета и зарплатной карты, данные по последним операциям.

Под предлогом того, что в системе мобильного банка происходит реструктуризация и ведется работа по изменению правил входа в электронный "кошелек", "банковский работник" запросил новый "тестовый" код входа из восьми цифр, который пришел по СМС, пишет bfm.ru.

Бодрова продиктовала мошеннику пароль, и через некоторое время ей на телефон начали приходить смс с информацией о списании денежных средств с карты. В общей сложности, Светлана лишилась 600 тысяч рублей. По данным оперативников, телефон, с которого звонили мошенники, был зарегистрирован на 46-летнего уроженца Абхазии.