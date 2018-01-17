Жительницу Алтайского края обманули при продаже квартиры

Жительница Хабарского района разместила в интернете объявление о продаже квартиры и наткнулась на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонил неизвестный мужчина и предложил внести задаток. Потерпевшая сообщила данные банковской карты. К ее телефону была подключена услуга "мобильный банк".
Спустя время вместо зачисления денег с карты исчезли 53 тысячи рублей. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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