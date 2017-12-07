Мутко ответил на призывы уйти в отставку

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко не намерен реагировать на призывы уйти в отставку.
"Мы не будем реагировать на каждое заявление", — сказал он журналистам (цитата по RNS).
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал иск против Мутко, обвинив чиновника в несоответствии занимаемой должности, из-за чего страна подверглась "беспрецедентному унижению и позору" — сборная РФ поедет на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее под нейтральным флагом.
Также к отставке Мутко, которого МОК пожизненно лишил права участвовать в олимпийском движении, призывали депутат Оксана Пушкина и телеведущая Ксения Собчак.
Поводом вопроса к Мутко послужил призыв Ксении Собчак.
Наша Олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко! https://t.co/REyv3MXhGH— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 декабря 2017 г.
"Сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. Я — уже вторичное. Мы будем работать с командой", — заявил вице-премьер, пишет polit.ru.
Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко не стал комментировать решение Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно запретил ему посещать олимпиады в качестве официального лица.
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