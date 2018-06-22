На Алтае ищут парня, который сбежал из школы-интерната

В Горно-Алтайске 19 июня из школы-интерната ушел 17-летний Юрий Меньшиков. Юношу продолжают искать, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Приметы пропавшего:
- на вид 17-18 лет,
- худощавого телосложения,
- рост около 170-175 см,
- тип лица — европейский,
- волосы темно-русые,
- стрижка короткая.
Был одет:
- белая футболка,
- шорты черные до колен,
- сланцы черные
Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, просят звонить по телефонам 8(38822) 9-25-49, 9-25-00 или в полицию по телефону 02.
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