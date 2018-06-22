На Алтае ищут парня, который сбежал из школы-интерната

Приметы пропавшего:

Юрий Меньшиков.

на вид 17-18 лет,

худощавого телосложения,

рост около 170-175 см,

тип лица — европейский,

волосы темно-русые,

стрижка короткая.

Был одет:

белая футболка,

шорты черные до колен,

сланцы черные

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, просят звонить по телефонам 8(38822) 9-25-49, 9-25-00 или в полицию по телефону 02.