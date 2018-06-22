На Алтае ищут парня, который сбежал из школы-интерната

Сегодня, 17:23.
Жизнь

В Горно-Алтайске 19 июня из школы-интерната ушел 17-летний Юрий Меньшиков. Юношу продолжают искать, пишет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Юрий Меньшиков.
Юрий Меньшиков.
  • на вид 17-18 лет,
  • худощавого телосложения,
  • рост около 170-175 см,
  • тип лица — европейский,
  • волосы темно-русые,
  • стрижка короткая.

Был одет:

  • белая футболка,
  • шорты черные до колен,
  • сланцы черные

Всех, кто что-либо знает о местонахождении юноши, просят звонить по телефонам 8(38822) 9-25-49, 9-25-00 или в полицию по телефону 02.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров