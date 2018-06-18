В Барнауле пропал 34-летний мужчина в белых мокасинах

Приметы пропавшего:

Геннадий Маслов.

Рост 168 см,

Телосложение плотное,

Глаза карие,

Волосы темные, короткие

Был одет:

синие трико с полосками,

светло-синяя футболка,

серая толстовка,

белые мокасины.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.