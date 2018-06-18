В Барнауле пропал 34-летний мужчина в белых мокасинах

Сегодня, 15:14.
Жизнь

В Барнауле ищут Геннадия Маслова. Мужчина пропал 18 июня, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Геннадий Маслов.
Геннадий Маслов.
  • Рост 168 см,
  • Телосложение плотное,
  • Глаза карие,
  • Волосы темные, короткие

Был одет: 

  • синие трико с полосками,
  • светло-синяя футболка,
  • серая толстовка,
  • белые мокасины.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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