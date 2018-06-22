В Алтайском крае ищут пенсионера, который может нуждаться в помощи медиков

Приметы пропавшего:

Виталий Шатилов.

рост 165 см,

среднего телосложения,

лысый,

глаза серо-зеленые.

Был одет:

камуфляжная куртка,

синяя рубашка в клетку,

синие трико,

серая фуражка,

темные калоши.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.