В Алтайском крае ищут пенсионера, который может нуждаться в помощи медиков

Сегодня, 10:24.
Жизнь

В поселке Красная Дубрава Павловского района 12 июня пропал 72-летний Виталий Шатилов, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека. Фото: visualhunt.com.

Приметы пропавшего:

Виталий Шатилов.
Виталий Шатилов.
  • рост 165 см,
  • среднего телосложения,
  • лысый,
  • глаза серо-зеленые.

Был одет:

  • камуфляжная куртка,
  • синяя рубашка в клетку,
  • синие трико,
  • серая фуражка,
  • темные калоши.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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