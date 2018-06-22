В Алтайском крае ищут пенсионера, который может нуждаться в помощи медиков

В поселке Красная Дубрава Павловского района 12 июня пропал 72-летний Виталий Шатилов, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы пропавшего:
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- лысый,
- глаза серо-зеленые.
Был одет:
- камуфляжная куртка,
- синяя рубашка в клетку,
- синие трико,
- серая фуражка,
- темные калоши.
Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшего, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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