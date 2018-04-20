На Алтае трактор раздавил партии иностранных груш и яблок

В Алтайском крае уничтожили бельгийские груши. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили бельгийские груши. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили бельгийские груши. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайском крае уничтожили польские яблоки. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА. В Алтайский край не пустили 18 тонн огурцов. Фото: предоставлено управлением Россельхознадзора по АК и РА.

Яблоки и груши завозили на территорию России казахстанцы. На коробках значилось, что товар произведен в Польше и Бельгии, откуда из-за контрсанкций запрещено ввозить сельхозпродукцию. Поэтому фрукты изъяли, а потом уничтожили.

Перед этим в Славгороде на границе задержали 18 тонн огурцов, также принадлежащих казахстанцам. На коробках с овощами не было специальной маркировки с информацией о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере. А так как огурцы являются продукцией высокого фитосанитарного риска, партию овощей не впустили в Россию, сообщили в Россельхознадзоре.