На Алтае лжериэлтор обманула студента при сдаче квартиры

Юноша учится в одном из колледжей Республики Алтай. В интернете он нашел объявление о сдаче квартиры. Студент созвонился с женщиной, которая якобы была риэлтором. Затем он отправил предоплату семь тысяч рублей. После этого злоумышленница отключила телефон.

Полицейские проводят проверку. Они выяснили, что номер телефона лжериэлтора зарегистрирован в Свердловской области.