На Алтае лжериэлтор обманула студента при сдаче квартиры

В Горно-Алтайске 18-летний студент хотел снять квартиру, но наткнулся на мошенницу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Юноша учится в одном из колледжей Республики Алтай. В интернете он нашел объявление о сдаче квартиры. Студент созвонился с женщиной, которая якобы была риэлтором. Затем он отправил предоплату семь тысяч рублей. После этого злоумышленница отключила телефон.
Полицейские проводят проверку. Они выяснили, что номер телефона лжериэлтора зарегистрирован в Свердловской области.
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