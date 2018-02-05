Жительницу Белокурихи обманули на 39 тысяч рублей при аренде жилья

После размещения объявления женщине позвонил незнакомец и сказал, что готов перечислить предоплату. Он попросил потерпевшую сходить к ближайшему банкомату. Женщина выполнила несколько действий по указанию звонившего. После этого с ее карты исчезли 39 тысяч рублей

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Номер злоумышленника зарегистрирован в Тюменской области.