Жительницу Белокурихи обманули на 39 тысяч рублей при аренде жилья

Жительница Белокурихи разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Мошенники обманули женщину на 39 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
После размещения объявления женщине позвонил незнакомец и сказал, что готов перечислить предоплату. Он попросил потерпевшую сходить к ближайшему банкомату. Женщина выполнила несколько действий по указанию звонившего. После этого с ее карты исчезли 39 тысяч рублей
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Номер злоумышленника зарегистрирован в Тюменской области.
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