На Алтае мужчина чуть не убил обидчика потайным клинком в трости

Жителя Майминского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник ударил мужчину клинком, спрятанным в трости, сообщает прокуратура Республики Алтай.
Ночью 23 мая пьяный злоумышленник был недалеко от туристического комплекса "Царская охота" в селе Барангол Майминского района. Он поссорился с потерпевшим и ударил его минимуму 2 раза в область спины колюще-режущим приспособлением (по типу шила), установленным в рукояти от трости.
Здоровою мужчины был причинен тяжкий вред, опасный для жизни
Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование.
Напомним, в октябре 2016 года вооруженный тростью с клинком инвалид пытался пройти в суд в Барнауле.
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