На Алтае мужчина чуть не убил обидчика потайным клинком в трости

Ночью 23 мая пьяный злоумышленник был недалеко от туристического комплекса "Царская охота" в селе Барангол Майминского района. Он поссорился с потерпевшим и ударил его минимуму 2 раза в область спины колюще-режущим приспособлением (по типу шила), установленным в рукояти от трости.

Здоровою мужчины был причинен тяжкий вред, опасный для жизни

Полицейские возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

Напомним, в октябре 2016 года вооруженный тростью с клинком инвалид пытался пройти в суд в Барнауле.