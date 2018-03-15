В Алтайском крае пенсионер зверски забил тростью свою 72-летнюю жену

Сегодня, 08:22.
Происшествия

В Бийске 69-летнего мужчину подозревают в жестоком убийстве жены, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Пенсионер.
Пенсионер. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия,  24 декабря 2017 года пожилые супруги поссорились в квартире. Мужчина был пьян и взял трость, которую использовал как оружие. Он нанес своей жене более 20 ударов по голове, сообщает краевая прокуратура. От полученных телесных повреждений 72-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд. Пенсионеру грозит лишение свободы до 15 лет.

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