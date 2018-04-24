На Алтае мужчина почти десять лет насиловал мальчиков

49-летнего жителя Алтайского края обвиняют в том, что он насиловал несовершеннолетних, изготавливал порнографические материалы и хранил боеприпасы, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Следствие считает, что обвиняемый с 2008 по 2017 годы растлевал малолетних мальчиков в возрасте от 7-ми до 12-ти лет. Сексуальное насилие над несовершеннолетними он снимал на видео.
Кроме того, мужчина регистрировался в социальных сетях под видом несовершеннолетних и знакомился с детьми. Он отправлял им порнографические фотографии и видео. Всего от его действий пострадали 14 детей.
Мужчина также причастен к хранению боеприпасов — взрывчатого вещества и патронов.
Экспертиза признала, что у мужчины есть психическое отклонение — педофилия. Своей вины обвиняемый не признал.
Дело направили в суд.
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