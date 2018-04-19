В Алтайском крае участились случаи пропажи детей

Всех детей, пропадавших в 2016-2017 годах, нашли. Насилию никто из найденных детей не подвергался. В этом году следователям пока не удается обнаружить 17-летнюю Валерию Колотвину, которая ушла из дома 22 марта.

За 2017 год в Алтайском крае в розыск объявляли 1300 несовершеннолетних, в 2016 году на 11 человек больше.

В 2018 году возбудили 102 уголовных дела по фактам сексуального насилия над детьми. В прошлом году таких дел было 274, больше половины ушло в суд.