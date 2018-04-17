В Барнауле пропала 17-летняя девушка со шрамом над губой

Приметы пропавшей:

на вид 18 лет,

рост 165 см,

среднего телосложения,

волосы темного цвета, до плеч, распущены.

Была одета:

без головного убора,

куртка-ветровка бледно-розового цвета,

джинсы синего цвета в обтяжку,

кроссовки.

Особые приметы:

справа над губой — шрам.

Девушка может находиться в торговых центрах Барнаула, в районе "Докучаево", а также в районе дома на улице Бехтерева, 5.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей просят звонить по телефонам: 63-02-02, 393-481 или 39-34-33, 89059864823