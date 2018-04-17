В Барнауле пропала 17-летняя девушка со шрамом над губой

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В Барнауле ищут 17-летнюю Валерию Колотвину. Она ушла из дома 22 марта и пропала, сообщает ГУ МВД России по Барнаулу.

Валерия Колотвина.
Валерия Колотвина. Фото: ГУ МВД России по Барнаулу.

Приметы пропавшей:

  • на вид 18 лет,
  • рост 165 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темного цвета, до плеч, распущены.

Была одета:

  • без головного убора,
  • куртка-ветровка бледно-розового цвета,
  • джинсы синего цвета в обтяжку,
  • кроссовки.

Особые приметы:

  • справа над губой — шрам.

Девушка может находиться в торговых центрах Барнаула, в районе "Докучаево", а также в районе дома на улице Бехтерева, 5.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей просят звонить по телефонам: 63-02-02, 393-481 или 39-34-33, 89059864823

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