В Барнауле пропала 17-летняя девушка со шрамом над губой

В Барнауле ищут 17-летнюю Валерию Колотвину. Она ушла из дома 22 марта и пропала, сообщает ГУ МВД России по Барнаулу.
Приметы пропавшей:
- на вид 18 лет,
- рост 165 см,
- среднего телосложения,
- волосы темного цвета, до плеч, распущены.
Была одета:
- без головного убора,
- куртка-ветровка бледно-розового цвета,
- джинсы синего цвета в обтяжку,
- кроссовки.
Особые приметы:
- справа над губой — шрам.
Девушка может находиться в торговых центрах Барнаула, в районе "Докучаево", а также в районе дома на улице Бехтерева, 5.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей просят звонить по телефонам: 63-02-02, 393-481 или 39-34-33, 89059864823
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