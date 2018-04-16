В Барнауле пропала женщина в белых босоножках

Приметы пропавшей:

рост 170 см,

среднее телосложение,

седые волосы до плеч,

серые глаза.

Дезориентирована.

Светлана Хромина (Немцева)

Была одета:

тёмно-синее пальто,

зелёный сарафан,

коричневые колготки,

белые босоножки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.