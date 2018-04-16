В Барнауле пропала женщина в белых босоножках

Сегодня, 16:05.
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В Алтайском крае ищут 64-летнюю Светлану Хромину (Немцеву). Она пропала в Барнауле 15 апреля, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Приметы пропавшей:

  • рост 170 см,
  • среднее телосложение,
  • седые волосы до плеч,
  • серые глаза.

Дезориентирована.

Светлана Хромина (Немцева).
Светлана Хромина (Немцева)

Была одета:

  • тёмно-синее пальто,
  • зелёный сарафан,
  • коричневые колготки,
  • белые босоножки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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