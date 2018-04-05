На Алтае наступает пора уверенного дневного "плюса"

В Алтайском крае после неустойчивой холодной погоды с осадками в виде снега, наконец, наступает весеннее тепло. Если ночью по территории края еще возможен мороз, то днем уже будет уверенная плюсовая температура.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в крае будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман. Ветер восточный, 3-8 м/с с усилением днем местами до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -5-10, в южных и восточных районах до -15, днем +3...+8, в южных районах до +13.
В Барнауле также днем будет тепло, +4... +6. В утренние часы в краевой столице возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10.
Напомним, еще в начале текущей неделе в Барнауле и по краю прошел снежный циклон. В краевой столице метель была такой силы, что не видно было соседних домов.
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