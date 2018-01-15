На Алтае сельчанин ударил приятеля ножом в шею и бросил умирать на улице

В селе Мульта на улице нашли труп 23-летнего мужчины. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, сельчане выпивали дома. Мужчины поссорились и пошли выяснять отношения на улицу. После словесной перепалки подозреваемый ударил приятеля ножом в шею и убежал. Мужчина погиб от полученного ранения.
Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Его задержали и передали следователям. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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