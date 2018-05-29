На Алтае снова потеплеет, но будут гром и молнии

29 мая в Алтайском крае воздух прогреется до +18...+23 градусов. Лишь в в восточных районах местами будет прохладней: +13...+18 .

В некоторых районах края пройдет дождь, будет гроза. Утром местами возможен туман. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В Барнауле во вторник ожидается 19...21 градусов тепла. Синоптики обещают, что дождь возможен до обеда. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.