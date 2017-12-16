На Алтае суббота будет туманной и морозной

16 декабря синоптики прогнозируют на Алтае гололедицу, в утренние часы туман и изморозь. Днем температура составит -17 -22°С.
Погода в Алтайском крае:
- без существенных осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
- ветер переменный, 2-7 м/с.
- температура днём -17 -22°С, в предгорных районах -10 -15°С.
Погода в Барнауле:
- без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман.
- ветер переменный, 2-7 м/с.
- температура днем -17 -19°С.
Погода в Республике Алтай:
- без осадков, на дорогах гололедица.
- западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
- температура днем -10…15 °С, местами - 19…24 °С.
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