На Алтае власти хотят разрешить продавать туристам спиртное в лесу

— Получение лицензии на оборот алкогольной продукции предусматривает предоставление пакета документов, в котором должно быть право собственности на объект, где будет идти продажа алкоголя. У туристических баз, расположенных в лесу, есть только договор аренды на земельный участок. Сами объекты возводятся по проекту освоения лесов и дальнейшего оформления не подразумевают. Аренда земли регистрируется в Росреестре. Мы попросили, чтобы для получения лицензии можно было предоставлять документы на аренду. Все понимают, что отдых подразумевает алкоголь, поэтому обратились с законодательной инициативой.