На Алтае власти хотят разрешить продавать туристам спиртное в лесу

Депутаты Республики Алтай хотят разрешить продавать алкоголь на турбазах, которые находятся в лесных рекреационных зонах. Эту идею Госсобранию региона (Эл Курултай) подали представители туриндустрии, по мнению которых такая мера создаст благоприятный инвестклимат и поднимет упавшую выручку туркомплексов, пишет "Коммерсант".
Соответствующую поправку в федеральный закон "О госрегулировании алкогольной продукции" депутаты Эл Курултая намерены направить в Госдуму для рассмотрения. Ранее турбазам и отелям, арендующим землю в рекреационной зоне лесного фонда, нельзя было продавать спиртное.
Семен Шефер,
бизнес-омбудсмен республики:
— Получение лицензии на оборот алкогольной продукции предусматривает предоставление пакета документов, в котором должно быть право собственности на объект, где будет идти продажа алкоголя. У туристических баз, расположенных в лесу, есть только договор аренды на земельный участок. Сами объекты возводятся по проекту освоения лесов и дальнейшего оформления не подразумевают. Аренда земли регистрируется в Росреестре. Мы попросили, чтобы для получения лицензии можно было предоставлять документы на аренду. Все понимают, что отдых подразумевает алкоголь, поэтому обратились с законодательной инициативой.
Сергей Зяблицкий,
директор республиканской туристской организации:
— 82% территории Республики Алтай — это лесной фонд, 70–80% всех предприятий отдыха в Сибири находятся в лесу. У нас в республике более 100 баз не могут получить лицензию на продажу алкоголя. Не будем кривить душой, на продаже алкогольной продукции рестораны при турбазах делают хороший доход. Люди едут отдыхать, и мы должны им предоставить качественную услугу. Сейчас же в среднем все турбазы в республике теряют около 20% от общего оборота из-за отсутствия возможности продавать алкоголь.
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