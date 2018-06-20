Яровое находится в пятерке популярных курортов на озерах России для отдыха летом

Рейтинг составили по данным анализа бронирования жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 июля по 31 августа 2018 года.

Яровое находится на 4 месте рейтинга. В первую пятерку российских курортов на озерах, популярных для отдыха в "высокий" летний сезон, вошли Соль-Илецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в Башкортостане, Осташков на озере Селигер в Тверской области и Листвянка на Байкале.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье летом на алтайском море в среднем на 7,5 ночей и тратят на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки на семью.