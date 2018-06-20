Яровое находится в пятерке популярных курортов на озерах России для отдыха летом

Сервис бронирования жилья Tvil.ru назвал самые популярные у туристов курорты на озерах России для отдыха в "высокий" летний сезон. В пятерку лучших вошел алтайский город-курорт Яровое.
Рейтинг составили по данным анализа бронирования жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 июля по 31 августа 2018 года.
Яровое находится на 4 месте рейтинга. В первую пятерку российских курортов на озерах, популярных для отдыха в "высокий" летний сезон, вошли Соль-Илецк в Оренбургской области, Якты-Куль (Банное) в Башкортостане, Осташков на озере Селигер в Тверской области и Листвянка на Байкале.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье летом на алтайском море в среднем на 7,5 ночей и тратят на проживание 3,5 тысячи рублей в сутки на семью.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.