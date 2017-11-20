На Алтае 83-летнего мужчину будут судить за совращение девочек

Жителя Чемальского района обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних детей. Уголовное дело направили в суд, сообщает сайт "Новости Горного Алтая".
По данным следствия, 83-летний житель Чемала в 2016-2017 годах совершал действия сексуального характера в отношении двух девочек девяти и восьми лет. Из-за своего возраста и психического развития дети не понимали, что с ними происходит. Выяснилось, что мужчина совершил преступные действия минимум 38 раз.
Экспертиза установила, что у мужчины органическое эмоционально-лабильное астеническое расстройство. Тем не менее, он полностью вменяем и подлежит уголовной ответственности.
Мужчина признал свою вину. Ему грозит лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.
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