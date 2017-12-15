На Алтае женщина потеряла 16 тысяч рублей за короткий телефонный разговор

В Республике Алтай ищут мошенника, который похитил деньги у женщины. Сельчанке позвонил незнакомец и после разговора с ее карты исчезли деньги.
По предварительной информации, 35-летней жительнице села Онгудай позвонил незнакомец. Мужчина представился оператором мобильной связи. Он спросил у женщины, кому принадлежит номер. Сельчанка ответила и сразу же прервала разговор.
Через несколько минут женщине пришло сообщение о подключении мобильного банка. После этого с карты исчезли 16 тыс. рублей.
Полицейские предварительно установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение. Его номер зарегистрирован в Приморском крае. Полицейские проводят проверку.
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