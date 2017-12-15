На Алтае женщина потеряла 16 тысяч рублей за короткий телефонный разговор

По предварительной информации, 35-летней жительнице села Онгудай позвонил незнакомец. Мужчина представился оператором мобильной связи. Он спросил у женщины, кому принадлежит номер. Сельчанка ответила и сразу же прервала разговор.

Через несколько минут женщине пришло сообщение о подключении мобильного банка. После этого с карты исчезли 16 тыс. рублей.

Полицейские предварительно установили, что злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение. Его номер зарегистрирован в Приморском крае. Полицейские проводят проверку.