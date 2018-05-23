На Алтае женщину обманули при получении кредита

Жительница села Майма хотела получить кредит, но наткнулась на мошенников. Женщина потерял крупную сумму, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, пенсионерка обращалась в региональные отделения банков за получением кредита, но ей отказали. После это сельчанка через интернет подала электронные заявки в различные банки и кредитные агентства.
Вскоре пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась менеджером интернет-банка и рассказала о возможности получения кредита до 250 тысяч рублей. Незнакомка добавила, что нужно оплатить страховку и отправить деньги на карту.
Женщина перевела более 10 тысяч рублей, а злоумышленница заверила, что в течение нескольких дней сельчанка получит кредит. Спустя время деньги так и не пришли. Связаться с менеджером не удалось, телефоны были отключены.
Полицейские проводят проверку.
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