На Алтае женщину обманули при получении кредита

По предварительной информации, пенсионерка обращалась в региональные отделения банков за получением кредита, но ей отказали. После это сельчанка через интернет подала электронные заявки в различные банки и кредитные агентства.

Вскоре пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась менеджером интернет-банка и рассказала о возможности получения кредита до 250 тысяч рублей. Незнакомка добавила, что нужно оплатить страховку и отправить деньги на карту.

Женщина перевела более 10 тысяч рублей, а злоумышленница заверила, что в течение нескольких дней сельчанка получит кредит. Спустя время деньги так и не пришли. Связаться с менеджером не удалось, телефоны были отключены.

Полицейские проводят проверку.