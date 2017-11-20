На Алтае женщину обманули при установке пластиковых окон

По данным следствия, женщина хотела установить пластиковое окно. Односельчанин пообещал ей помочь. Мужчина провел замеры и попросил хозяйку перевести деньги для заказа окна. Женщина отправила знакомому больше 14 тыс. рублей. Мужчина обещал, что приступит к работе через 2 недели.

Спустя время односельчанин не вышел на связь. Женщина обратилась в полицию. Мужчину задержали в Новосибирске. Он признал свою вину. Злоумышленник уже успел потратить все деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело.