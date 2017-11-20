На Алтае женщину обманули при установке пластиковых окон

Жительница села Улаган рассказала полицейским, что мужчина пообещал установить ей пластиковое окно, взял деньги и исчез, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По данным следствия, женщина хотела установить пластиковое окно. Односельчанин пообещал ей помочь. Мужчина провел замеры и попросил хозяйку перевести деньги для заказа окна. Женщина отправила знакомому больше 14 тыс. рублей. Мужчина обещал, что приступит к работе через 2 недели.
Спустя время односельчанин не вышел на связь. Женщина обратилась в полицию. Мужчину задержали в Новосибирске. Он признал свою вину. Злоумышленник уже успел потратить все деньги.
Против мужчины возбудили уголовное дело.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.