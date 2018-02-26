На Алтае жителя села Беляши отправят в колонию за избиение пограничника

Суд установил, что августе 2017 года вечером на дороге "Кош-Агач-Беляши" пограничник попросил мужчину предъявить документы. Осужденный был пьян и два раза ударил сотрудника пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в грудь.

Мужчину приговорили к лишению свободы на три года с таким же испытательным сроком. Приговор еще не вступил в свою законную силу.