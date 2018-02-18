На Дальнем Востоке самолет задел крылом столб

Данных о пострадавших пассажирах или членах экипажа нет, о повреждениях воздушного судна не сообщается. Самолет должен был лететь в Саппоро. Его заменили на другой борт.

Представители аэропорта, авиакомпании, а также инспекции по безопасности полетов Росавиации проводится расследование и выясняют, как такое могло произойти.

Справка

"Аврора" – региональная авиакомпания, базирующаяся в трех аэропортах Дальнего Востока — Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Работает с 2013 года, производит рейсы внутри региона и по международным маршрутам в Китай, Японию и Южную Корею.