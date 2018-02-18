На Дальнем Востоке самолет задел крылом столб

18 февраля в аэропорту Южно-Сахалинска самолет авиакомпании "Аврора" задел крылом столб освещения. Инцидент произошел, когда самолет маневрировал по перрону. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе аэропорта.
Данных о пострадавших пассажирах или членах экипажа нет, о повреждениях воздушного судна не сообщается. Самолет должен был лететь в Саппоро. Его заменили на другой борт.
Представители аэропорта, авиакомпании, а также инспекции по безопасности полетов Росавиации проводится расследование и выясняют, как такое могло произойти.
Справка
"Аврора" – региональная авиакомпания, базирующаяся в трех аэропортах Дальнего Востока — Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Работает с 2013 года, производит рейсы внутри региона и по международным маршрутам в Китай, Японию и Южную Корею.
- Самолет Новосибирск — Москва экстренно приземлился из-за острого приступа у стюардессы
- Авиаэксперт рассказал подробности расшифровки "черных ящиков" разбившегося Ан-148
- Производитель российских самолетов прокомментировал информацию о неисправности Superjet
- Сюжет: Авиакомпании
- Сюжет: Авиапредприятия и аэропорты
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.