На фестивале науки в политехе устроят кулинарный перфоманс

Научно-технические лаборатории подготовили 90 интерактивных площадок.

Гости фестиваля смогут посетить выставку военной техники, послушать интересные лекции профессоров из разных областей знаний. Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах, испытать современное оборудование, поиграть в деловые игры, а также принять участие в кулинарном перфомансе — испечь сдобное печенье, приготовить лимонад и карамель.

«Факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. А преподаватели факультета информационных технологий расскажут, как можно защитить гаджеты от мобильных вирусов. На энергетическом факультете пообещали раскрыть секреты электричества и презентовать современное оборудование по энергосбережению. В процессе презентации участникам фестиваля будут продемонстрированы и объяснены необычные эффекты из области электротехники. В интерактивной форме зрителям будет показана презентация виртуальной электротехнической лаборатории», — сообщается на сайте политеха.

Фестиваль науки пройдет с 9:00 до 17:00. Вход свободный.