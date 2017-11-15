На конкурс "Мой маленький принц" заявились участники со всей России и зарубежных стран

Участники со всей России и нескольких зарубежных стран прислали 610 творческих работ для участия во всероссийском конкурсе "Мой маленький принц". Его организовали Государственный художественный музей Алтайского края, группа компаний "Оливин" ("Частная коллекция", предприниматель Нина Глушакова) и ювелирный дом Kabarovsky.
Всероссийский конкурс детского изобразительного и литературного творчества "Мой маленький принц" посвящен 75-летию написания повести-сказки А.де-С. Экзюпери, 80-летию Алтайского края и Году экологии в России.
Работы на конкурс прислали участники из абсолютно всех регионов России, а также других стран: Молдовы, Украины, Белоруссии, Казахстана, Италии.
На конкурс присылают не только рисунки с эссе на тему "Читая "Маленького принца", но работы в самых различных жанрах: куклы, выполненные по мотивам повести, театральные отрывки и даже целые спектакли, видеофильмы в жанре песочной анимации.
Экспертная комиссия, в которую входят искусствоведы ГХМАК, педагоги, организаторы конкурса, отберет лучших. С 1 декабря работы представят на выставках, которые пройдут в Барнауле. Они будут работать на трех площадках: в Государственном художественном музее Алтайского края, в салоне партнеров — ювелирном доме Kabarovsky в ТЦ "Пионер" и в детской библиотеке им. Ядринцева. Зрители смогут проголосовать за полюбившуюся работу в номинации "Зорко одно лишь сердце".
Итоги конкурса подведут 26 января на большом празднике, который состоится в театре "Сказка".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.