Золотые купола: на месте заброшенного ДК в Рубцовске появится кафедральный собор

Администрация Рубцовска выдано разрешение на строительство Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Комсомольской. Под храм отдали здание бывшего клуба железнодорожников "Красный Октябрь".
Здание бывшего дома культуры пришло в запустение, а за последние несколько месяцев шесть раз сильно горело. "Выбор места, конечно не случаен, — говорит епископ Рубцовский и Алейский Роман. — Давно выбиралось это место. Конечно, кафедральный собор не должен быть где-то на отшибе. Это должно быть красивое центральное место в городе".
Собор будет посвящен Святой Троице. Его строительство планируют завершить в 2020 году. Помимо здания строителям придется облагородить прилегающую территорию.
Напомним, что в Барнауле за последние 30 лет в собственность епархии были переданы Никольская церковь, Знаменский женский монастырь, здание мэрии Барнаула на пр. Ленина, 17 (бывшее духовное училище). В планах — передача Кресто-Воздвиженской церкви, где до сих пор располагается планетарий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.