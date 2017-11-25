Золотые купола: на месте заброшенного ДК в Рубцовске появится кафедральный собор

Здание бывшего дома культуры пришло в запустение, а за последние несколько месяцев шесть раз сильно горело. "Выбор места, конечно не случаен, — говорит епископ Рубцовский и Алейский Роман. — Давно выбиралось это место. Конечно, кафедральный собор не должен быть где-то на отшибе. Это должно быть красивое центральное место в городе".

Собор будет посвящен Святой Троице. Его строительство планируют завершить в 2020 году. Помимо здания строителям придется облагородить прилегающую территорию.

Напомним, что в Барнауле за последние 30 лет в собственность епархии были переданы Никольская церковь, Знаменский женский монастырь, здание мэрии Барнаула на пр. Ленина, 17 (бывшее духовное училище). В планах — передача Кресто-Воздвиженской церкви, где до сих пор располагается планетарий.