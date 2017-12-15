На парковке в Алтайском крае произошло массовое ДТП.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Сибисркая,145. По их словам, водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Сильные повреждения получили минимум 5 авто. Пострадавших нет.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Водители, вероятно, решили вопрос без вызова служб.