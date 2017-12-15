На парковке в Алтайском крае произошло массовое ДТП

Сегодня, 21:33.
Происшествия

В Бийске произошло серьезное ДТП на парковке. Автомобиль протаранил несколько машин, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".

На парковке в Алтайском крае произошло массовое ДТП.
На парковке в Алтайском крае произошло массовое ДТП. Фото: Костя Шакуров в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Сибисркая,145. По их словам, водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Сильные повреждения получили минимум 5 авто. Пострадавших нет.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Водители, вероятно, решили вопрос без вызова служб.

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