На парковке в Алтайском крае произошло массовое ДТП.

В Бийске произошло серьезное ДТП на парковке. Автомобиль протаранил несколько машин, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Сибисркая,145. По их словам, водитель не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Сильные повреждения получили минимум 5 авто. Пострадавших нет.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Водители, вероятно, решили вопрос без вызова служб.
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