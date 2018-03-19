На выборах в Санкт-Петербурге Собчак обогнала Жириновского

Доля телеведущей в результатах предварительного голосования составила 4,27%, ее оппонента — 4,12% голосов. Всего в Северной столице обработано 98,78% бюллетеней, пишет znak.com.

На протяжении предвыборной кампании между Собчак и Жириновским неоднократно возникали конфликты. Во время теледебатов телеведущая облила политика водой, когда он назвал ее "дурой".

После инцидента лидер ЛДПР начал нецензурно выражаться в адрес Собчак. В другой раз кандидат от партии "Гражданская инициатива" покинула дебаты, заплакав, когда ее перебивали другие оппоненты, а Жириновский оскорбительно комментировал: "заплачь, мама прибежит", "передачу ей носите в сумасшедший дом".

В данных по России Собчак занимает четвертое место. На данный момент подсчитаны 99,67% голосов. Жириновского поддержали 5,6% избирателей, в Собчак на 4% меньше — 1,6%.