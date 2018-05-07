Находящийся под следствием во Франции российский сенатор попал в столичную реанимацию

"Почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца", — уточнил помощник Керимова по работе в Совете Федерации РФ Алексей Красовский.

Начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук, в свою очередь, рассказал, что Керимова доставили в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой. В реанимации сенатору восстановили синусовый ритм, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача.

В Москве Керимов находился с соответствующего разрешения французского суда, пишет polit.ru.

В ноябре 2017 года Керимова задержали во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По словам прокурора Ниццы, Керимовым было нелегально ввезено во Францию от 500 до 750 млн евро. Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.

Факт

Широкое освещение в СМИ получило ДТП, в которое Керимов попал в Ницце в ноябре 2006 года. Управляя Ferrari Enzo, бизнесмен и депутат Госдумы на тот момент на огромной скорости врезался в дерево. Сидевший за рулем олигарх получил тяжелейшие травмы и ожоги и был срочно доставлен на вертолете в марсельский ожоговый центр, где был на лечении полтора месяца. Сообщалось, что с ним в машине находилась телеведущая Тина Канделаки.