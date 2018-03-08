Накануне 8 марта сотрудницы алтайской полиции сразились в музыкальном баттле

«Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф. «Созвездие полиции». Фото: 22.мвд.рф.

В зрительном зале практически не было свободных мест. Поддержать конкурсанток пришли родители, коллеги, мужья и дети. Они принесли цветы, шары, огромные плакаты и праздничные хлопушки.

В этом году участницы конкурса не боролись за корону индивидуально, а выступали в командах. Девушки показали дефиле в вечерних платьях и сразились в музыкальном баттле.

Команды подготовили "визитные карточки". Во втором этапе конкурсанток проверили на ловкость и сообразительность. Девушкам выдали буквы, из которых они должны были составить угаданное слово.

В заключительном этапе каждая команда представила песни и танцы разных жанров и направлений. В перерывах между номерами девушек выступили вокальные и хореографические коллективы Барнаула.

Участниц наградили дипломами и вручили букеты цветов.

Анастасия Котия