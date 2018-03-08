Накануне 8 марта сотрудницы алтайской полиции сразились в музыкальном баттле

7 марта в ГУ МВД России по Алтайскому краю прошёл конкурс красоты "Созвездие полиции". Соревнование посвятили не только Международному женскому дню, но и 300-летию российской полиции.
В зрительном зале практически не было свободных мест. Поддержать конкурсанток пришли родители, коллеги, мужья и дети. Они принесли цветы, шары, огромные плакаты и праздничные хлопушки.
В этом году участницы конкурса не боролись за корону индивидуально, а выступали в командах. Девушки показали дефиле в вечерних платьях и сразились в музыкальном баттле.
Команды подготовили "визитные карточки". Во втором этапе конкурсанток проверили на ловкость и сообразительность. Девушкам выдали буквы, из которых они должны были составить угаданное слово.
В заключительном этапе каждая команда представила песни и танцы разных жанров и направлений. В перерывах между номерами девушек выступили вокальные и хореографические коллективы Барнаула.
Участниц наградили дипломами и вручили букеты цветов.
Анастасия Котия
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