Накрыло: на Алтай пришли трескучие морозы

Алтайский край

Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Температура днем -24 -29, в северных районах - местами до -34, в предгорьях местами -15 -20. Ветер северный, 3-8 м/с.

Барнаул

Без осадков, на дорогах гололедица, утром изморозь. Столбик термометра опустится до -27 -29. Ветер северный, 3-8 м/с.

Республика Алтай

В отдельных районах небольшой снег, на дорогах снежный накат, местами гололедица. Температура -20 -25, местами -13 -18. Ветер восточный 2-7 м/с.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что морозы продержатся минимум до 24 января.

Как правильно себя вести в морозы, чтобы не замерзнуть, читайте в нашем разборе.

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