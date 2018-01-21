Накрыло: на Алтай пришли трескучие морозы

На Алтай пришли 30-40-градусные морозы. 21 января температура опустится до -34, сообщает региональный гидрометцентр. В последующие дни станет еще холоднее. В крае объявлено штормовое предупреждение.
Алтайский край
Без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Температура днем -24 -29, в северных районах - местами до -34, в предгорьях местами -15 -20. Ветер северный, 3-8 м/с.
Барнаул
Без осадков, на дорогах гололедица, утром изморозь. Столбик термометра опустится до -27 -29. Ветер северный, 3-8 м/с.
Республика Алтай
В отдельных районах небольшой снег, на дорогах снежный накат, местами гололедица. Температура -20 -25, местами -13 -18. Ветер восточный 2-7 м/с.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что морозы продержатся минимум до 24 января.
Как правильно себя вести в морозы, чтобы не замерзнуть, читайте в нашем разборе.
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