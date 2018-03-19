Барнаульцы массово жалуются на нарушения в ходе выборов

В списках не значились

Несколько человек рассказали редакции о том, что их вычеркнули из списков избирателей на участках. Причины произошедшего сильно удивили барнаульцев.

— На участке №34 (лицей №3) напротив моей перечеркнутой фамилии в списке стояла запись "в связи со сменой места жительства". С каких это пор факт проживания не про прописке является основанием для исключения из списка избирателей по месту регистрации? Мне стали говорить, что им "ТОСы списки подают". Разве не миграционная служба должна подавать сведения о зарегистрированных на участке гражданах в ЦИК?

В итоге женщину отправили в очередь, где стояли люди с такой же проблемой. Нас внесли в допсписок, и мы в итоге проголосовали.

— Я голосовал в школе №132. Меня вычеркнули в связи с тем, что я якобы подал заявление через сайт Госуслуг о том, что буду голосовать в другом месте. Сказать, что я был обескуражен — это ничего не сказать. Председатель участка внес меня в допсписок от руки, и в итоге я успешно проголосовал.

Мужчина считает, что если его вычеркнули на одном участке, значит, должны были включить в список в другом месте, и там, по его предположениям, кто-то мог проголосовать за него. Кроме того, на участке ему встретился барнаулец с такой же проблемой.

Одна из читательниц также сообщила, что ее мать вычеркнули из списка в связи с тем, что она якобы лежит в стационаре. На деле женщину выписали к моменту выборов. В больнице на ее звонок ответили, что никаких данных о пациентах в избирательную комиссию не подавали.

Еще одной жительнице Барнаула удалось взять бюллетень на участке в лицее №122 несмотря на то, что она ранее проголосовала в больнице. На выборы она пришла за компанию с дочерью и решила проверить, как избирательная комиссия выполняет свою работу.

"Я даже писала специальное заявление, что буду голосовать в другом месте. Но в списке избирателей отметок об этом не было. Когда я возмутилась по этому поводу, члены комиссии забегали, что-то уточнили и отобрали бюллетень назад", — возмущается женщина.

Впрочем, никаких документальных подтверждений этих эксцессов нет. В конечном итоге люди проголосовали, посчитав свой гражданский долг выполненным.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова на пресс-конференции 19 марта подтвердила, что действительно часть избирателей вносили в допсписки: например, когда избиратели переезжали, меняли место регистрации, а себя в списках не обнаруживали.

Все эти случаи, заверила глава избиркома, избирательные комиссии тщательно изучат, в том числе, если понадобится, направят запросы в миграционную службу. Акимова сказала, что такие ситуации чаще всего связаны с техническими причинами и человеческим фактором.

Вузы отличились

На сайте алтайского отделения КПРФ появилось сообщение о том, что замдекана факультета массовых коммуникаций АлтГУ Мария Наумова якобы в чате групп старост факультета социальной сети "ВКонтакте" рассылает сообщения, в которых требует отчета о количестве проголосовавших на президентских выборах. В доказательство даже выложили предположительно скриншот ее сообщения.

Скриншот переписки.

Скриншот переписки.

"Представитель администрации университета убеждает в необходимости предоставить ей эти сведения, заявляя, что "все действительно очень серьезно", — пишут коммунисты. Сама Наумова комментировать это altapress.ru отказалась, заявив, что имеет право говорить на эту тему только в присутствии юриста университета. Официальных комментариев от АлтГУ на этот счет не поступало.

Начальник управления информации и медиакоммуникаций вуза Дмитрий Марьин рассказал редакции, что не видел публикации коммунистов, но точно может сказать, что администрация вуза не принуждала студентов голосовать, а спрашивать, кто и где проголосовал — не преступление.

Об аналогичной ситуации рассказали и студенты "политеха". Однако они отказались называть свои имена, чтобы не иметь проблем с учебой и общежитием. Видео- и аудиоподтверждения своих слов они не имеют.

Строем на выборы

Студенты барнаульского педагогического колледжа рассказали altapress.ru, что воспитатели общежитий предприняли все усилия, чтобы заставить голосовать учащихся именно в учебном заведении, даже якобы запрещали ехать домой на выходные. Голосовать они ходили группами, у каждой было свое время, рассказала одна их студенток.

— В принципе я была не против проголосовать. Все-таки первый раз, мне было интересно. Но некоторые хотели уехать домой, а им не позволили. Особенно досталось тем, кто живет в общежитии. Говорили, что это нужно для блага учебного заведения. На остальных так не наседали.

Директор колледжа Михаил Самолетов сообщил altapress.ru, что администрация и воспитатели не причастны к давлению на студентов. "Мы никого не заставляли, мы просто доводили до сведения студентов, что они могут проголосовать в колледже, что им не нужно ехать ради этого домой. некоторые у нас живут в отдаленных районах края, поэтому им было намного проще сделать это в колледже", — пояснил Самолетов.

Всего в БГПК проголосовало около 300 студентов.

По данным движения "Голос", в Алтайском крае зарегистрировали шесть сообщений о принуждении к голосованию на участках в вузах. Два из них поступили с участка АлтГТУ, два — из АлтГПУ, еще два из медуниверситета.