Жара сменится снегом: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

6 апреля сохранится спокойная погода, без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -1...-6 градусов. Местами в восточных районах до -12. Днем за счет воздушных масс из районов Казахстана в регионе будет теплее: +8...+13 градусов. В предгорьях столбик термометра покажет до +18 градусов. Такая погода способствует активному таянию снега.

С 7 по 10 апреля с прохождением атмосферных фронтов в Алтайском крае будет неустойчивая погода, ожидаются дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +4 градусов. Днем столбик термометра покажет +5...+12 градусов. С 7 по 9 апреля синоптики прогнозируют усиление ветра до 16 м\с.