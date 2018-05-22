Настоящий водопад: в Барнауле затопило улицу

Настоящий водопад: в Барнауле вода затопила улицу. Фото: Кирилл Черепанов в vk.com/barneos22. Настоящий водопад: в Барнауле вода затопила улицу. Фото: Кирилл Черепанов в vk.com/barneos22.

Свидетели ЧП сообщают, что коммунальная авария произошла в районе ЗСВ. На кадрах видно, как вода бурно льется с высоты. Потоки заполнили улицу и приблизились к остановке.

Специалисты оперативно начали устранять последствия.

Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Напомним, недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину. А 15 мая вода затопила проезжую часть.