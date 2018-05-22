Настоящий водопад: в Барнауле затопило улицу

В Барнауле вечером 21 мая из порыва затопило улицу и остановку, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Настоящий водопад: в Барнауле вода затопила улицу. Фото: Кирилл Черепанов в vk.com/barneos22.
Настоящий водопад: в Барнауле вода затопила улицу. Фото: Кирилл Черепанов в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП сообщают, что коммунальная авария произошла в районе ЗСВ. На кадрах видно, как вода бурно льется с высоты. Потоки заполнили улицу и приблизились к остановке.
Специалисты оперативно начали устранять последствия.
Ранее, 18 мая, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Песчаной провалился асфальт. Напомним, недавно в Барнауле потоки воды сбили с ног пожилую женщину. А 15 мая вода затопила проезжую часть.
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