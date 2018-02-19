НАТО обвиняет Россию в новом витке гонки вооружений

Россия нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и это может привести к новой ядерной гонке в Европе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild, пишет РИА "Новости".
По словам Столтенберга, модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности.
"Все партнеры по НАТО встревожены. Я призываю Россию соблюдать договор РСМД и обеспечить прозрачность своих оборонных проектов и военных учений", — сказал генсек.
Справка
Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года между СССР и США во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, включая спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.
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