Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске

Расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько удалено с сайта Алексея Навального.Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Роскомнадзор должен в течение трех дней разблокировать сайт, пишут "Ведомости".
"Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube, сказал Навальный. - Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить".
Роскомнадзор начал блокировать сайт политика 15 февраля. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько.
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