Навальный удалил с сайта расследование о Дерипаске

"Та самая ссылка, из-за которой заблокирован мой блог, ее уже никто не посещает, все, в основном, смотрят расследование в YouTube, сказал Навальный. - Поэтому мы сейчас ее закроем, перенесем всю эту информацию на внешнюю ссылку, то есть она никуда не пропадет и люди будут ее находить".

Роскомнадзор начал блокировать сайт политика 15 февраля. Он попал в реестр запрещенной информации по решению Усть-Лабинского суда Краснодарского края из-за расследования о Дерипаске и Приходько.