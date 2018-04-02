В ЦИК рассказали, когда выберут нового губернатора Кемеровской области

Сегодня, 10:00.
Политика

В Центризбиркоме рассказали, когда состоятся выборы губернатора Кемеровской области — они должны пройти в единый день голосования 9 сентября. Решение об их назначении должны принять 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.

Урны. Выборы-2018.
Урны. Выборы-2018. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

"С 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — сказал Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Кузбасса Амана Тулеева. 1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв.

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