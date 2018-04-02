В ЦИК рассказали, когда выберут нового губернатора Кемеровской области

"С 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — сказал Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Кузбасса Амана Тулеева. 1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв.