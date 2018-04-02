В ЦИК рассказали, когда выберут нового губернатора Кемеровской области

В Центризбиркоме рассказали, когда состоятся выборы губернатора Кемеровской области — они должны пройти в единый день голосования 9 сентября. Решение об их назначении должны принять 10 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.
"С 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — сказал Шевченко.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Кузбасса Амана Тулеева. 1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилёв.
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