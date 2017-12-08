Названы кандидатуры на пост главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб Владимира Путина могут возглавить глава администрации президента Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в администрации президента.
Собеседники издания утверждают, что другие кандидатуры не рассматриваются. Однако в штабе могут быть кураторы экономического направления или специалист по развитию гражданского сектора.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неизвестно кто будет руководить штабом, пишет polit.ru.
6 декабря на встрече с коллективом нижегородского автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил о своем решении принять участие в выборах 2018 года.
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