Названы кандидатуры на пост главы предвыборного штаба Путина

Собеседники издания утверждают, что другие кандидатуры не рассматриваются. Однако в штабе могут быть кураторы экономического направления или специалист по развитию гражданского сектора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неизвестно кто будет руководить штабом, пишет polit.ru.

6 декабря на встрече с коллективом нижегородского автозавода ГАЗ Владимир Путин объявил о своем решении принять участие в выборах 2018 года.