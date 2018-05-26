Негодяи стащили четыре саженца с барнаульского газона

Жители Индустриального района разыскивают негодяеев, которые под покровом ночи выкопали с газона саженцы деревьев, пишут в паблике "Инцидент Барнаул".
Пропажу обнаружила на газоне около дома по адресу, Балтийская, 25. Еще накануне там было как минимум на четыре саженца больше, чем сейчас. Горожанин, разместивший пост в сети, настолько негодует, что оставил свой личный телефон для тех, кто что-либо видел.
В комментариях под постом пишут, что для данного участка достаточно и оставшихся посадок. И вообще, там можно было бы высадить только одно дерево, так как множество не дадут друг другу расти. Однако тех, кто сожалеет о пропаже, больше.
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