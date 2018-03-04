"Нелюбовь" Звягинцева обошла "Ла-Ла-Ленд" и получила французский "Оскар"

"Нелюбовь" обошла таких конкурентов, как американская лента "Ла-Ла Ленд", шведская драма "Квадрат" и британский фильм "Дюнкерк".Сам режиссер Андрей Звягинцев на церемонии не присутствовал. Он находится в США, где его фильм номинирован на "Оскар". Это первое в истории награждение российской картины премией "Сезар".

Александр Голубчиков,

главный редактор портала Filmz.ru:

— У нас традиционно никто не приобретает "Сезар", потому что вроде как не "Оскар". И гадать на эту тему никому в голову не приходит. Это также как никто не гадает на BAFTA, хотя, казалось бы, это главный предтеча, что ли, "Оскара", и по нему больше всего и определяют, кто в итоге получит американскую академию. Поэтому, конечно, победа для всех была неожиданной. Если же говорить про конкурентов "Нелюбви", то все-таки там был "Квадрат", который является главным конкурентом "Нелюбви" на "Оскаре". И то, что фильм Звягинцева обошел "Квадрат" в этой номинации, также фильм "Ла-Ла Ленд", который получил кучу "Оскаров", а также "Дюнкерк", который присутствует в этом году в номинации на лучший фильм в Соединенных Штатах, это говорит о многом. Это усиливает ожидание от ближайшего "Оскара" — 90-й церемонии награды Американской киноакадемии. Очень сильно повышает возможность того, что и американцы обратят внимание на "Нелюбовь". Тем более, что для этого есть все предпосылки. Если посмотреть на конкурентов фильма на "Оскаре", то, кроме "Квадрата", пожалуй, реальных конкурентов на статуэтку у Звягинцева нет.

Создатели картины "Нелюбовь" сообщают, что во французских кинотеатрах фильм посмотрели 230 тысяч зрителей. По словам продюсера ленты Александра Роднянского, это эквивалентно двум миллионам евро и для иностранного авторского фильма — выдающийся результат, пишет bfm.ru.

Справка

В российский прокат "Нелюбовь" вышла 1 июня. В мае 2017-го картина Звягинцева уже получила премию жюри на Каннском кинофестивале. В июле она была удостоена главного приза кинофестиваля в Мюнхене. "Нелюбовь" номинирована на премии "Оскар" и BAFTA 2018.