Николай Дроздов уходит из передачи "В мире животных"

Ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов заявил о намерении покинуть проект и передать пост преемнику, пишет ТАСС.
Ведущим программы может стать 15-летний напарник Дроздова Алексей Лапин. Он на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.
В прошлом году Дроздов отметил 80-летний юбилей. Он начинал вести передачу на "Первом канале" в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал единственным ведущим. С 2016 года передача выпускается на телеканале "Карусель".
"Детская студийная программа — это просто даже не мой формат, - сказал Дроздов. - Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны. Сейчас Алексей уже вырос, это надежный человек, исполнительный, вдумчивый. Так что поздравляю вас с новым ведущим".
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