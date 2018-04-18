Николай Дроздов уходит из передачи "В мире животных"

Ведущим программы может стать 15-летний напарник Дроздова Алексей Лапин. Он на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.

В прошлом году Дроздов отметил 80-летний юбилей. Он начинал вести передачу на "Первом канале" в 1977 году попеременно с журналистом Василием Песковым, а с 1990 года стал единственным ведущим. С 2016 года передача выпускается на телеканале "Карусель".

"Детская студийная программа — это просто даже не мой формат, - сказал Дроздов. - Уже сейчас одну из пяти программ делает Алексей один. Я должен посмотреть эту передачу со стороны. Сейчас Алексей уже вырос, это надежный человек, исполнительный, вдумчивый. Так что поздравляю вас с новым ведущим".