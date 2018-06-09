Ночь предопределения и могущества: что это и какого числа в 2018 году

В 2018 году священная для мусульман Ночь предопределения и могущества (Лайлатуль-кадр) наступит в июне. Altapress.ru рассказывает, почему у Ночи предопределения нет постоянной даты, в чем важность этого события и что нельзя делать в Лайлатуль-кадр 2018.
Лайлатуль-кадр — Ночь предопределения, или Ночь могущества — особая, священная для мусульман ночь, пишет sputniknews.kz. Согласно исламскому вероучению, в эту ночь поклонение Богу и любые благие дела ценнее и воздадутся верующим больше, чем в остальные дни, объясняет umma.ru. По преданию, в Ночь могущества пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана.
Лайлатуль-кадр наступает каждый год в конце священного для мусульман месяца Рамадан. Дата этой ночи окружена тайной, она меняется из года в год: верующим известен ряд признаков, по котором можно опознать Ночь предопределения. Она наступает в последние 10 дней Рамадана, чаще всего — в нечетные дни.
Зачастую официальные праздничные мероприятия, приуроченные к Лайлатуль-кадр, проводят в двадцать седьмой день месяца Рамадан.
Лайлатуль-кадр — тихая, спокойная ночь без осадков. Она исполнена сияния и блеска, в воздухе — особый аромат, а деревья стоят в поклоне, сообщает sputnik-tj.com.
Можно говорить только о предполагаемых датах Ночи предопределения в 2018 году. 27-й день месяца Рамадан — 11 июня. В сети встречаются разные даты Лайлатуль-кадр: с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня.
Поскольку дата Ночи предопределения и могущества точно не известна, есть выражение: "Человек должен искать Лайлатуль-кадр в каждой ночи года".
- В Ночь предопределения нельзя употреблять вино и другие спиртные напитки;
- Нельзя проводить Лайлатуль-кадр в развлекательных заведениях — лучше провести ночь дома или в мечети;
- Нельзя сплетничать, сквернословить, ругаться;
- Нельзя спать в Ночь предопределения;
- Нельзя смотреть развлекательные передачи и фильмы — напротив, рекомендуется побыть в тишине, чтобы подумать о важном;
- Недопустимо праздное веселье, сообщает sputnik-tj.com.
В Ночь предопределения и могущества мусульманам необходимо совершить покаяние, восполнить пропущенные намазы, читать Священный Коран. В эту ночь прощают обиды, строят планы на будущее.
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