Ночь предопределения и могущества: что это и какого числа в 2018 году

2 Когда Ночь могущества и предопределения?

Лайлатуль-кадр наступает каждый год в конце священного для мусульман месяца Рамадан. Дата этой ночи окружена тайной, она меняется из года в год: верующим известен ряд признаков, по котором можно опознать Ночь предопределения. Она наступает в последние 10 дней Рамадана, чаще всего — в нечетные дни.

Зачастую официальные праздничные мероприятия, приуроченные к Лайлатуль-кадр, проводят в двадцать седьмой день месяца Рамадан.