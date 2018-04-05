Новое "Простоквашино" бьет рекорды по просмотрам

Первая серия нового мультсериала о жителях Простоквашино установила рекорд по количеству просмотров, сообщает Газета.ру со ссылкой на Mail.Ru Group. За первые несколько часов ролик набрал 3 млн просмотров, а за сутки — более 15 млн. Altapress.ru посмотрел и готов без спойлеров рассказать, какие изменения произошли с оригинальными героями.
Премьера мультфильма "Трое из Простоквашино" состоялась в 1978 году. С момента знакомства с Дядей Федором, псом и котом прошло 40 лет. Герои мультфильма и само Простоквашино изменились.
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Дядя Федор подрос: теперь он носит подвернутые брюки и модную стрижку с выбритыми висками.
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В Простоквашино провели интернет. Герои пользуются скайпом, а Шарик еще и блог завел.
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Отец и Дядя Федор все-таки "достали второго ребенка": в продолжении появляется младшая сестра мальчика.
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Девочку зовут Вера Павловна, и вот это — действительно сюрприз, ведь в серии книг о Простоквашино родителей зовут Римма и Дмитрий.
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Силуэт мамы Дяди Федора снова претерпел изменения.
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Птичка "прокачалась": теперь она передает не только точки и запятые в сообщении, но и смайлики.
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В сериал приникло много молодежного сленга, гаджетов и современных технологий.
По информации РБК, Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале.
Над первой серией сериала создатели работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.
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