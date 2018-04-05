Новое "Простоквашино" бьет рекорды по просмотрам

Премьера мультфильма "Трое из Простоквашино" состоялась в 1978 году. С момента знакомства с Дядей Федором, псом и котом прошло 40 лет. Герои мультфильма и само Простоквашино изменились.

Дядя Федор подрос: теперь он носит подвернутые брюки и модную стрижку с выбритыми висками.

В Простоквашино провели интернет. Герои пользуются скайпом, а Шарик еще и блог завел.

Отец и Дядя Федор все-таки "достали второго ребенка": в продолжении появляется младшая сестра мальчика.

Девочку зовут Вера Павловна , и вот это — действительно сюрприз, ведь в серии книг о Простоквашино родителей зовут Римма и Дмитрий.

Силуэт мамы Дяди Федора снова претерпел изменения.

Птичка "прокачалась": теперь она передает не только точки и запятые в сообщении, но и смайлики.

В сериал приникло много молодежного сленга, гаджетов и современных технологий.

По информации РБК, Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на "Союзмультфильм" за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале.

Над первой серией сериала создатели работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.