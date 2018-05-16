Обнаружен вирус "Сталин", который блокирует компьютеры под гимн СССР

Новый вирус-блокировщик обнаружили эксперты по кибербезопасности из MalwareHunterTeam, пишут "Известия". Эта вредоносная программа использует образ Иосифа Сталина, поэтому и получила соответствующее условное прозвище StalinLocker (или StalinScreamer).
Программа удаляет данные с компьютера, если пользователь не вводит правильный код. Уникальность этого блокировщика заключается в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы компьютера, в частности, завершая работу проводника.
При его запуске пользователь видит на на экране портрет Сталина и слышит звуки гимна Советского Союза.
Чтобы деблокировать вредоносную программу у пользователя есть всего 10 минут. В противном случае вирус стирает все файлы на дисках. И при каждом новом запуске количество выделенного времени уменьшается в три раза.
Однако в случае ввода верного кода, вирус прекращает работу и удаляет свой механизм автозапуска. При этом специалисты уже наши способ борьбы со StalinLocker. Как оказалось, спасительный код вычисляется легко: он представляет собой разницу между текущей датой и днем образования СССР — 30 декабря 1922 года.
Кроме того, по данным экспертов, большинство антивирусников способно вовремя обнаружить StalinLocker.
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