Обвиняемый в отмывании денег сенатор Керимов на три дня прилетал в Россию

Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов во Франции сенатор убежден, что сможет доказать свою невиновность, пишет Forbes.

19 января прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр дал разрешение Керимову на краткую поездку в Россию — ему было позволено вернуться в Москву только на три дня — с 19 по 21 января включительно. По словам прокурора, Керимову было разрешено проведать на родине больного родственника.

"Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на родину", — заявила Матвиенко по итогам встречи с Керимовым (цитата ТАСС).

Ранее сообщалось, что сумма, которая якобы отмывалась во Франции при участии российского сенатора Сулеймана Керимова, могла составить до 750 млн евро, заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Всего по данному делу проходят во Франции 13 человек, в частности, несколько местных риелторов. Следствие ведется с конца 2014 года.

Справка

Миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов в 2017 году с состоянием в $6,3 млрд стал 21-м в списке богатейших бизнесменов РФ журнала Forbes, пишет "Коммерсонтъ".

Помимо бизнеса участвует в политике. В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму от блока Жириновского и ЛДПР. В апреле 2007 года перешел в "Единую Россию". С февраля 2008 года является сенатором от народного собрания Дагестана.

С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем футбольного клуба "Анжи" (Махачкала). При нем клуб приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси", Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс", Сан-Паулу), Самуэль Это’О ("Интернационале", Милан).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность). Кандидат экономических наук, тема диссертации — "Роль транснациональных корпораций в реализации индустриальной политики развитых стран". Женат, трое детей: сын и две дочери.